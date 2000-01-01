Ковригин Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригин Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972

Отец: не указан

Мать: Тихомирова Валентина Михайловна

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