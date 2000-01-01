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Ковригин Владимир Федорович
Ковригин Владимир Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1972
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Тихомирова (Максюкова) Валентина Михайловна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972
Отец: не указан
Мать:
Тихомирова Валентина Михайловна
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