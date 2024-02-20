(Фуното/Фонотова/ Саркиц) Матрона Трифоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малпаях Николай Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1883
Сын: Малпаях Трифон Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сарра Михайловна
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1893
Сын: Малпаях Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1895
Сын: Малпаях Василий Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1895
Сын: Малпаях Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899
Сын: Малпаях Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно