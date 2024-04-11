Петрова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Петрова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Петров Николай Александрович
Смерть
Неизвестно