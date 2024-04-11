Петрова Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Александрович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Петров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Петрова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Петров Николай Александрович

Ивангород, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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