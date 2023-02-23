Шемуратова Васса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шемуратов Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1874
Дочь: Галаева Феодосия Феоктистовна
Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шемуратов Александр Феоктистович
Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шемуратов Павел Феоктистович
Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно