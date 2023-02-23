Шемуратова Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемуратова Васса Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шемуратов Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1874

Дочь: Галаева Феодосия Феоктистовна

Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шемуратов Александр Феоктистович

Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шемуратов Павел Феоктистович

Отец ребёнка: Шемуратов Феоктист Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемуратов Феоктист Павлович

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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