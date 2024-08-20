Szwykowski Michał Marian Felix
Место рожденияBienica k. Mołodeczna (obecnie Białoruś)
Дата рождения18.05.1836
Дата смерти04.10.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836
Отец: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek
Мать: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.05.1836
Смерть
04.10.1905
Похороны
Неизвестно