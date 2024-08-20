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Szwykowski Michał Marian Felix

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Место рождения

Bienica k. Mołodeczna (obecnie Białoruś)

Дата рождения

18.05.1836

Дата смерти

04.10.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1836

Отец: Szwykowski H. Ogończyk Franciszek

Мать: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
24.05.1836
Смерть
04.10.1905
Похороны
Неизвестно

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