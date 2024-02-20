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(Чолпан) Александра Федоровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.03.1876

Дата смерти

06.06.1879

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1876

Отец: Чолпан Федор Дмитриевич

Мать: Чолпан София Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
06.06.1879
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-лихорадка
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