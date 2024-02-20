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(Михнюк) Наталия

Место рождения

село Тайки Емильчинский р-н Житомиская Область но не точно, может быть что в соседних селах ( Велика Просика)

Дата рождения

1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Год выщитал из даты родения сына Василия в 1935-м году и указаного возраста 26 лет.
Рождение ребёнка
До 1935

Сын: Ковальчук Петр Николаевич

Отец ребёнка: Ковальчук Николай Архипович

Рождение ребёнка
11.01.1935

Сын: Ковальчук Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ковальчук Николай Архипович

ГАЖО Ф.Р.5069 оп.7 д.49 стр.176-176об.
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно

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