(Михнюк) Наталия
Место рождениясело Тайки Емильчинский р-н Житомиская Область но не точно, может быть что в соседних селах ( Велика Просика)
Дата рождения1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Год выщитал из даты родения сына Василия в 1935-м году и указаного возраста 26 лет.
Рождение ребёнка
До 1935
Сын: Ковальчук Петр Николаевич
Отец ребёнка: Ковальчук Николай Архипович
Рождение ребёнка
11.01.1935
Сын: Ковальчук Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ковальчук Николай Архипович
ГАЖО Ф.Р.5069 оп.7 д.49 стр.176-176об.
Похороны
Неизвестно