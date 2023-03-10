Григорова (Мельгунова) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Мельгунова) Матрена Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельгунов Яков Леонтьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савостьянова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Григоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Григоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Василий

Смерть
Неизвестно
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