Григорова (Мельгунова) Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельгунов Яков Леонтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савостьянова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Григоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Григоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Григоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Григоров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григоров Василий
Смерть
Неизвестно