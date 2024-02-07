Червова (Никола) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Никола Михаил Степанович
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
п. Оксовский Архангельская обл