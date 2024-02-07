Червова (Никола) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червова (Никола) Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Никола Михаил Степанович

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
п. Оксовский Архангельская обл
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