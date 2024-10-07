Кочеткова (Лобанова) Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Наталья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кочетков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно