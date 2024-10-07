Кочеткова (Лобанова) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Лобанова) Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Наталья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кочетков Степан Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кочетков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно

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