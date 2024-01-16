Пискозуб (Микитюк) Марианна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Микитюк Ян
Мать: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Марианна
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Казимеж
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Ян
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Марианна
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Антоний
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Михаил
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискозуб Марцин
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1807
Дочь: Залесская (Пискозуб) Саломея
Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей
Коломыя, Івано-Франківська область