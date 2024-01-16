Пискозуб (Микитюк) Марианна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискозуб (Микитюк) Марианна

Пискозуб (Микитюк) Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микитюк Ян

Мать: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Марианна

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Казимеж

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Ян

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискозуб (Пискозуб) Марианна

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Антоний

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Михаил

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискозуб Марцин

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1807

Дочь: Залесская (Пискозуб) Саломея

Отец ребёнка: Пискозуб Варфаломей

Коломыя, Івано-Франківська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.