Челищева (Рагозина) Клеопатра Ивановна
Место рожденияВладимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения20.08.1826
Дата смерти09.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1842
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.01.1855
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
12.01.1855
Сахтыш, Тейковский муниципальный район, Ивановская область