Челищева (Рагозина) Клеопатра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Рагозина) Клеопатра Ивановна

Место рождения

Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

20.08.1826

Дата смерти

09.01.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1842

Муж: Челищев Пётр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.01.1855
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
12.01.1855
Сахтыш, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
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