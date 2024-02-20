Ивченко Нионила Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.06.1913
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.11.1915
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
22.03.1918
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.04.1921
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно