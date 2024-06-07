Садилова (Садилова) Ксения Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Садилова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Садилов Андрей Парамонович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Садилов Андрей Парамонович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Садилов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Садилов Андрей Парамонович
Смерть
Неизвестно