Садилова (Садилова) Ксения Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садилова (Садилова) Ксения Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садилов Андрей Парамонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Садилова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Садилов Андрей Парамонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Садилов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Садилов Андрей Парамонович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Садилов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Садилов Андрей Парамонович

Смерть
Неизвестно

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