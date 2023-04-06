Храмовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Храмовъ Герасимъ
Мать: Храмова Анна Нкитина
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина
Рождение ребёнка
1759
Сын: Храмовъ Пименъ
Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина
Рождение ребёнка
1762
Сын: Храмовъ Лукьянъ
Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Храмовъ Григорий
Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Акулина Нкитина