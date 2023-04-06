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Храмовъ Степанъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Храмовъ Герасимъ

Мать: Храмова Анна Нкитина

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Храмовъ Пименъ

Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина

Рождение ребёнка
1762

Сын: Храмовъ Лукьянъ

Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Храмовъ Григорий

Мать ребёнка: Храмова Акулина Нкитина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Акулина Нкитина

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