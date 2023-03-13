Недоспасова Лукерья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедоспасова Лукерья Тимофеева

Недоспасова Лукерья Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1770

Муж: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1784

Дочь: Недоспасова Лукерья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1786

Сын: Недоспасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1813
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close