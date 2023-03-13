Недоспасова Лукерья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1770
Муж: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.05.1784
Дочь: Недоспасова Лукерья
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.04.1786
Сын: Недоспасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Иванъ
Смерть
1813