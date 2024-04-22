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Крутько Аким Трофимович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1875

Отец: Крутько Трофим Павлович

Мать: Крутько Елена Петровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
30.06.1896

Жена: Крутько Марина Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Крутько Евгения Акимовна

Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Крутько Анна Акимовна

Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Сын: Крутько Василий Акимович

Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1906

Сын: Крутько Павел Акимович

Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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