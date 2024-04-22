Крутько Аким Трофимович
Место рождения
Дата рождения07.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1875
Отец: Крутько Трофим Павлович
Мать: Крутько Елена Петровна
Бракосочетание
30.06.1896
Жена: Крутько Марина Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Крутько Евгения Акимовна
Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Крутько Анна Акимовна
Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна
Рождение ребёнка
01.08.1900
Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1906
Мать ребёнка: Крутько Марина Федоровна
Смерть
Неизвестно