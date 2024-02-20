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Губарев Семен Александрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

01.09.1919

Дата смерти

10.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1919

Отец: Губарев Александр Артемьевич

Мать: Губарева Зинаида Максимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.10.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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