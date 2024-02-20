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Макмак Лазарь Харитонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1897

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Макмак Харитон Константинович

Мать: Макмак Мария Лазаревна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919

Сын: Макмак Александр Лазарев

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Надежда Лазаревна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Макмак Иван Лазарев

Мать ребёнка: Макмак 2-Й Брак

УССР Донецкая / Сталинская / обл Никольский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макмак 3-Й Брак

УССР Донецкая / Сталинская / обл Никольский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макмак 3-Й Брак

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Николаевский р-н с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак 3-Й Брак

Смерть
1969
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Николаевский р-н с. Малоянисоль
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