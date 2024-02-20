Макмак Лазарь Харитонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1897
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Надежда Лазаревна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Макмак Иван Лазарев
Мать ребёнка: Макмак 2-Й Брак
УССР Донецкая / Сталинская / обл Никольский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макмак 3-Й Брак
УССР Донецкая / Сталинская / обл Никольский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макмак 3-Й Брак
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Николаевский р-н с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макмак 3-Й Брак
Смерть
1969
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Николаевский р-н с. Малоянисоль