Катаева Евгения Серофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Катаева Евгения Серофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Катаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Катаев Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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