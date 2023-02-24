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Шоронов Логин Константинович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1865

Сын: Шоронов Венедикт Логинович

Мать ребёнка: Шоронова Марфа Евстигнеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоронова Марфа Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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