Шоронов Логин Константинович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1865
Сын: Шоронов Венедикт Логинович
Мать ребёнка: Шоронова Марфа Евстигнеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния