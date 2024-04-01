Шохтина Устинья Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Шохтин Емельян Савин
Отец ребёнка: Шохтин Сава? Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Шохтин Абрам Савин
Отец ребёнка: Шохтин Сава? Григорьев
Смерть
Неизвестно