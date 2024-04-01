Шохтина Устинья Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохтина Устинья Софронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохтин Сава? Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шохтин Емельян Савин

Отец ребёнка: Шохтин Сава? Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шохтин Абрам Савин

Отец ребёнка: Шохтин Сава? Григорьев

Смерть
Неизвестно

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