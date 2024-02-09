Лопатникова Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Л Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Л Николай Иванович

Отец ребёнка: Л Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Л Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Л Евгения Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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