Лопатникова Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатников Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Л Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Л Николай Иванович
Отец ребёнка: Л Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Л Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Л Евгения Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно