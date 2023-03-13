Цыбинъ Лукьянъ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Цыбинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыбина (Пукина) Улита
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Цыбина) Матрена
Мать ребёнка: Цыбина (Пукина) Улита
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Цыбина) Ирина
Мать ребёнка: Цыбина (Пукина) Улита
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Цыбина) Марфа
Мать ребёнка: Цыбина (Пукина) Улита