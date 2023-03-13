Цыбинъ Лукьянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбинъ Лукьянъ

Цыбинъ Лукьянъ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Цыбинъ Кузьма

Мать: Цыбина Прасковья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбина (Пукина) Улита

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Цыбина) Матрена

Мать ребёнка: Цыбина (Пукина) Улита

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Цыбина) Ирина

Мать ребёнка: Цыбина (Пукина) Улита

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Цыбина) Марфа

Мать ребёнка: Цыбина (Пукина) Улита

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.