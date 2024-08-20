Клингерт (Баранова) Вера Ивановна
Место рожденияМосква, Российская империя
Дата рождения24.08.1880
Дата смерти16.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1904
Сын: Клингерт Павел Васильевич
Отец ребёнка: Клингерт Василий Густав
Рождение ребёнка
22.05.1905
Сын: Клингерт Николай Васильевич
Отец ребёнка: Клингерт Василий Густав
Смерть
16.02.1958
Похороны
Неизвестно