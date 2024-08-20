Клингерт (Баранова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлингерт (Баранова) Вера Ивановна

Клингерт (Баранова) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Москва, Российская империя

Дата рождения

24.08.1880

Дата смерти

16.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клингерт Василий Густав

Рождение ребёнка
02.02.1904

Сын: Клингерт Павел Васильевич

Отец ребёнка: Клингерт Василий Густав

Рождение ребёнка
22.05.1905

Сын: Клингерт Николай Васильевич

Отец ребёнка: Клингерт Василий Густав

Смерть
16.02.1958
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.