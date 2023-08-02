Антоненко (Дурнева) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Дурнева) Вера Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Дурнев Матвей Игнатьевич

Мать: Дурнева Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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