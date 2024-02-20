Романько Григорий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Романько Иосиф
Мать: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Романько Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1816
Сын: Романько Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Романько Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Романько Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно