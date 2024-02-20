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Романько Григорий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Романько Иосиф

Мать: ?

Рождение ребёнка
1813

Сын: Романько Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1816

Сын: Романько Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Романько Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Романько Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Кирильченко Агафия Прокофьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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