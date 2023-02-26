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Лакезина Екатерина Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

20.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1893

Дочь: Ольга Иродионова

Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1894

Дочь: Александра Иродионова

Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов

д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Наталия Иродионова

Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Лакезин Алексей Иродионов

Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов

д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакезин Иродион Михайлов

Смерть
20.03.1899
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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