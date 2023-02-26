Лакезина Екатерина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти20.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1893
Дочь: Ольга Иродионова
Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1894
Дочь: Александра Иродионова
Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов
д.Сиротина Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Наталия Иродионова
Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1899
Сын: Лакезин Алексей Иродионов
Отец ребёнка: Лакезин Иродион Михайлов
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1899
д.Сиротина Пустошь Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной