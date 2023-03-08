Коротецкова (Елыманова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротецкова (Елыманова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.06.1865

Муж: Коротецков Николай Гавриилович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1865

Дочь: Пугачева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Коротецков Николай Гавриилович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1877

Сын: Коротецков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коротецков Николай Гавриилович

Большое Пулково, Пулковская волость, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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