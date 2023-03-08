Коротецкова (Елыманова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.06.1865
Рождение ребёнка
28.11.1865
Дочь: Пугачева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Коротецков Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
01.02.1877
Сын: Коротецков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Коротецков Николай Гавриилович
Смерть
Неизвестно