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(Ряснянская) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

21 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19

Отец: Ряснянский ?

Мать: Ряснянская Галина

Развод
Неизвестно

Муж: Стульников Евгений

Рождение ребёнка
21

Дочь: (Ряснянская) Галина Радиковна

Отец ребёнка: Радик

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
2010

Муж: Стульников Евгений

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стульников Евгений

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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