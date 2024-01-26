(Ряснянская) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19
Отец: Ряснянский ?
Мать: Ряснянская Галина
Развод
Неизвестно
Муж: Стульников Евгений
Рождение ребёнка
21
Дочь: (Ряснянская) Галина Радиковна
Отец ребёнка: Радик
Бракосочетание
2010
Муж: Стульников Евгений
Рождение ребёнка
16.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стульников Евгений