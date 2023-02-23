Баловленков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаловленков Александр

Баловленков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1937

Дочь: Никифорова Валентина Баловленкова

Мать ребёнка: Баловленкова Александра Назарова

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баловленкова Александра Назарова

Смерть
Неизвестно
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