Инфантьева Акилина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнфантьева Акилина Алексеева

Инфантьева Акилина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Лев Иванов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Инфантьев Иван Львов

Отец ребёнка: Инфантьев Лев Иванов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Инфантьев Павел Львов

Отец ребёнка: Инфантьев Лев Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.