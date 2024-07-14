Закрацкий Яков Яковлевич
Место рожденияс. Мильча Мильчанская волость Борисовский уезд Минской губернии.
Дата рождения12.03.1908
Дата смерти17.01.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1908
Отец: Закрацкий Яков
Мать: не указана
с. Мильча Мильчанская волость Борисовский уезд Минской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги» Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 4245.
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Закрацкий Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна
Рождение ребёнка
08.09.1932
Мать ребёнка: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна
Военная служба
01.01.1941
Призван Мытищинский РВК, Мытищинского р-на, Московская обл. Воинское звание: ефрейтор (рядовой состав, звания сухопутных войск, ВВС) Место службы: 81 отдельный полк связи "До войны мой дед работал ... Показать все
Военная награда
1944
Орден Красной Звезды Дата совершения подвига: 14.12.1944 Воинское звание на момент награждения: ефрейтор Место службы: 81 опс 1 ПрибФ Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196... Показать все
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 19, ящик 12. Номер документа 178.
Смерть
17.01.1986
Место захоронения Московская область, Мытищинский муниципальный район, Городское поселение Пироговский кладбище пгт Пироговский