Закрацкий Яков Яковлевич 12.03.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Закрацкий Яков Яковлевич

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Место рождения

с. Мильча Мильчанская волость Борисовский уезд Минской губернии.

Дата рождения

12.03.1908

Дата смерти

17.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1908

Отец: Закрацкий Яков

Мать: не указана

с. Мильча Мильчанская волость Борисовский уезд Минской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги» Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 4245.
Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Закрацкий Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
08.09.1932

Сын: Закрацкий Лев Яковлевич

Мать ребёнка: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна

Военная служба
01.01.1941
Мытищи, Мытищи, Московская область
Призван Мытищинский РВК, Мытищинского р-на, Московская обл. Воинское звание: ефрейтор (рядовой состав, звания сухопутных войск, ВВС) Место службы: 81 отдельный полк связи "До войны мой дед работал ... Показать все
Военная награда
1944
Орден Красной Звезды Дата совершения подвига: 14.12.1944 Воинское звание на момент награждения: ефрейтор Место службы: 81 опс 1 ПрибФ Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196... Показать все
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 19, ящик 12. Номер документа 178.
Смерть
17.01.1986
Мытищи, Мытищи, Московская область
Место захоронения Московская область, Мытищинский муниципальный район, Городское поселение Пироговский кладбище пгт Пироговский

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