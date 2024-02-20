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(Делиева) Мария Киприанова

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1894

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Делиев Киприон Георгиевич

Мать: Делиева Анфиса Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1896
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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