Канашева Матрёна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Матрёна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашева Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашева Анастасия Витальевна

Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашева Марина Витальевна

Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Николай Витальевич

Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Геннадий Витальевич

Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Виталий Егорович

Смерть
Неизвестно

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