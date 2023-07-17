Канашева Матрёна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашева Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашева Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашева Марина Витальевна
Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Николай Витальевич
Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канашев Геннадий Витальевич
Отец ребёнка: Канашев Виталий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно