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Пушкин Иван Ерастович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

14.04.1898

Дата смерти

18.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1898

Отец: Пушкин Ераст Павлович

Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.07.1899
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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