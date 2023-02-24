Пушкин Иван Ерастович
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения14.04.1898
Дата смерти18.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1898
Отец: Пушкин Ераст Павлович
Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
18.07.1899
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния