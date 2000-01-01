Шрамко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрамко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шрамко Прокопий Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бибик Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шрамко Евтихий Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамко Павел Николаев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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