Щетинин Федор Васильев
Место рождениядер. Нестеровка, Собакинский стан, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиМежду 1730 и 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Щетинин Василий Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718
Дочь: (Щетинина) Ирина (Арина) Федорова
Мать ребёнка: Щетинина Афимья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Щетинина Афимья Васильева
Смерть
Между 1730 и 1744