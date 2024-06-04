Щетинин Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинин Федор Васильев

Щетинин Федор Васильев

Место рождения

дер. Нестеровка, Собакинский стан, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Между 1730 и 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Щетинин Василий Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Афимья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Дочь: (Щетинина) Ирина (Арина) Федорова

Мать ребёнка: Щетинина Афимья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Щетинин Мирон Федоров

Мать ребёнка: Щетинина Афимья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Между 1730 и 1744
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.