Апакова Степанида Петровна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Апакова Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апаков Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Апакова Ислания Федоровна

Отец ребёнка: Апаков Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Апакова Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Апаков Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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