(2Я Жена) Екатерина Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Ермолаев) Мария Васильева
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1831
Сын: Ермолаев Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1834
Дочь: (Ермолаева) Елена Васильева
Отец ребёнка: Ермолаев Василий Иванов
Смерть
Неизвестно