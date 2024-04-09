(2Я Жена) Екатерина Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2Я Жена) Екатерина Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Василий Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Ермолаев) Мария Васильева

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.07.1831

Сын: Ермолаев Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.05.1834

Дочь: (Ермолаева) Елена Васильева

Отец ребёнка: Ермолаев Василий Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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