Ширкина Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1874

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ширкин Петр Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1875

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Ширкин Петр Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Петр Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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