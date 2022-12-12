Ширкина Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1874
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ширкин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
13.11.1875
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Ширкин Петр Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно