Чудновец (Юрченко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудновец (Юрченко) Анна Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

20.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1901

Отец: Юрченко Григорий Киприонович

Мать: Юрченко Акилина Георгиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
22.08.1933

Муж: Чудновец Антон Антонович

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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