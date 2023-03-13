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Федора Евдокимова
Федора Евдокимова
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Древо
Место рождения
Марутино
Дата рождения
1749
Пол
Женский
Отец
Евдокимъ Калининъ
1715 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Евдокимъ Калининъ
Мать: не указана
Марутино
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