Федора Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Евдокимова

Место рождения

Марутино

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Евдокимъ Калининъ

Мать: не указана

Марутино
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