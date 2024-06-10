Терлеев Карп Филиппов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Терлеев Филипп Яковлев
Мать: Терлеева Анна Степанова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Терлеев Егор Карпов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Терлеев Иван Карпов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно