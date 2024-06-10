Терлеев Карп Филиппов 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеев Карп Филиппов

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Терлеев Филипп Яковлев

Мать: Терлеева Анна Степанова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Терлеев Савелий Карпов

Мать ребёнка: ?

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Терлеев Егор Карпов

Мать ребёнка: ?

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Терлеев Иван Карпов

Мать ребёнка: ?

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Терлеев Василий Карпов

Мать ребёнка: ?

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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