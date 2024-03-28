эдмунд 1 великолепный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиэдмунд 1 великолепный

эдмунд 1 великолепный

Место рождения

Не указано

Дата рождения

920

Дата смерти

26.05.946

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
920

Отец: эдуард старший

Мать: эдгива кентская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдвиг

Мать ребёнка: эльфгифу шафтсберийская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: этельфледа дамергемская

Рождение ребёнка
943

Сын: эдгар миролюбивый

Мать ребёнка: эльфгифу шафтсберийская

Смерть
26.05.946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.