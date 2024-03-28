эдмунд 1 великолепный
Место рожденияНе указано
Дата рождения920
Дата смерти26.05.946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
920
Отец: эдуард старший
Мать: эдгива кентская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдвиг
Мать ребёнка: эльфгифу шафтсберийская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: этельфледа дамергемская
Рождение ребёнка
943
Сын: эдгар миролюбивый
Мать ребёнка: эльфгифу шафтсберийская
Смерть
26.05.946