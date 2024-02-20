Сотникова (Смотрова) Матрена Антоновна
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Смотров Антон
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
07.01.1898
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Фурсова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (Солдат)
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1911
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (Солдат)
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1913
Сын: Сотников Николай Иванович
Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (Солдат)
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1918
Сын: Сотников Василий Иванович
Отец ребёнка: Сотников Иван Михайлович (Солдат)
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно