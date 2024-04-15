Овчинникова (Максимова) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Максимова) Анна Осиповна

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

22.10.1801 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Максимов Осип Андреянович

Мать: Максимова Акилина Ивановна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Михайло Осипович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Овчинникова Федора Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михайло Осипович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Подрухина (Овчинникова) Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михайло Осипович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.07.1800 ст.

Дочь: Назарова (Овчинникова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михайло Осипович

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
22.10.1801 ст.

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