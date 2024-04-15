Овчинникова (Максимова) Анна Осиповна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти22.10.1801 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Овчинникова Федора Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михайло Осипович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Подрухина (Овчинникова) Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михайло Осипович
Рождение ребёнка
15.07.1800 ст.
Дочь: Назарова (Овчинникова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михайло Осипович
Смерть
22.10.1801 ст.