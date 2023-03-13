Плетминцева Хрестинья Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетминцева Хрестинья Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетминцевъ Филимонъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Плетминцева) Домна

Отец ребёнка: Плетминцевъ Филимонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1788

Дочь: (Плетминцева) Катерина

Отец ребёнка: Плетминцевъ Филимонъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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