Плетминцева Хрестинья Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетминцевъ Филимонъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Плетминцева) Домна
Отец ребёнка: Плетминцевъ Филимонъ
Рождение ребёнка
24.11.1788
Дочь: (Плетминцева) Катерина
Отец ребёнка: Плетминцевъ Филимонъ