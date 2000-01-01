Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Науменко) Валентина Ивановна
(Науменко) Валентина Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Науменко Иоаннь Антоновь
1905 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Науменко Иоаннь Антоновь
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия