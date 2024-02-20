Татар (Кассай) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татар (Кассай) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кассай Семен Георгиевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Татар Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Татар Георгий Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
До 1915

Муж: Татар Георгий Антонович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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