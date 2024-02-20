Татар (Кассай) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кассай Семен Георгиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Татар Георгий Антонович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
До 1915
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно